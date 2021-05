Somministrazioni del vaccino in azienda | Bergamo ha l’accordo

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il summit tra Ats, rappresentanze dell’industria, commercio e artigianato e tutti i sindacati trovata l’intesa per avviare la procedura.

you_trend : ? Ieri è stato raggiunto per la prima volta l'obiettivo delle 500.000 somministrazioni giornaliere. Rispetto agli o… - miciobigio : RT @ImmuniQuando: Dati del 03/05/2021 ore 21.42: - totale somministrazioni: 21.027.308 - dosi giornaliere: 374.645 (rilevate) / 253.535 (CS… - Marcello_1979 : RT @ImmuniQuando: Dati del 03/05/2021 ore 21.42: - totale somministrazioni: 21.027.308 - dosi giornaliere: 374.645 (rilevate) / 253.535 (CS… - PaolaDiCaro : RT @ImmuniQuando: Dati del 03/05/2021 ore 21.42: - totale somministrazioni: 21.027.308 - dosi giornaliere: 374.645 (rilevate) / 253.535 (CS… - Dischivolanti : RT @ImmuniQuando: Dati del 03/05/2021 ore 21.42: - totale somministrazioni: 21.027.308 - dosi giornaliere: 374.645 (rilevate) / 253.535 (CS… -

Ultime Notizie dalla rete : Somministrazioni del

il Resto del Carlino

Viceversa, il tasso digià (quasi) raggiunto dell'ordinemezzo milione potrà essere mantenuto anche senza AstraZeneca , che pesa certo meno50% nel paniere complessivo dei ...I dati sono aggiornati alle ore 06.104 maggio 2021. Sono oltre 556mila lein Calabria con una percentuale pari al 82,9%. Nella giornata di ieri sono state somministrate 15.817 ...Del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, “non c’è mai stato un divieto” alla somministrazione negli under 60. L’Agenzia europea del farmaco “Ema non ha posto restrizioni per età, mentre Aifa ha solo ...Vaccini nelle aziende: se ne parla da tempo, ora la certezza è più vicina. La Lombardia è pronta, hanno dichiarato lunedì 3 maggio il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizi ...