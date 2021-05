Somatizzare | cosa significa e quali sono i sintomi più comuni?

Leggi su donnaglamour

(Di martedì 4 maggio 2021), in alcuni casi, è normale, ma quando avviene per un lungo periodo si parla di disturbo di somatizzazione., in termini semplici, sperimentare un livello variabile di sofferenza psichica attraversofisici. In alcuni casi, può essere un disturbo sporadico, per cui non c’è da preoccuparsi. In caso contrario, è necessario rivolgersi ad uno psicoterapeuta. Scopriamo insiemepiùto e cause Il disturbo di somatizzazione o psicosomatico si presenta quando un soggetto lamenta, in modo più o meno frequente, alcune patologie che non hanno una causa organica. Si tratta di una ...