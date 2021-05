Sky azzera in estate il costo del pacchetto «Calcio»

(Di martedì 4 maggio 2021) Serie A “Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo ildall’abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo”. Parlava così, qualche settimana fa, l’ad uscente di Sky Maximo Ibarra (concluderà il suo mandato a fine luglio). E proprio gli abbonati alla pay TV accolgono i primi effetti del mancato acquisto del campionato di, passato a DAZN. “Nell’incertezza sui diritti Serie A 21/24, per te ildi Skysidall’1/7 al 30/9. Rilassati e goditi l’con Sky!“ è la comunicazione arrivata a buona parte degli abbonati Sky, che avranno dunque da luglio a settembre azero il. Si tratta, inevitabilmente, di unmento provvisorio, ...

Cari abbonati, queste notizie sono per voi. Partiamo dai titoli, come quelli ogni giorno vi accompagnano suSport 24: primo, il costo diCalcio sidal 1° luglio al 30 settembre ; secondo: è in arrivo un'estate di grandi eventi internazionali per voi Sì, perché la casa del grande sport è sempre aperta, e continuerà ad ...approfondimento Mbappé, Neymar e Haaland giocheranno suDal 1° luglio al 30 settembre il costo diCalcio , come detto, si, e verrà dunque dedotto dal vostro canone mensile, senza che ...