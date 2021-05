Skoda Fabia - La storia dellutilitaria ceca dal 1999 a oggi FOTO GALLERY (Di martedì 4 maggio 2021) La Skoda Fabia non è mai stata un modello acclamato come altre utilitarie, dalla Volkswagen Polo alle varie Opel Corsa e Renault Clio, ma gli oltre 4,5 milioni di esemplari prodotti costituiscono la prova di un ottimo riscontro da parte del il pubblico. E, a dispetto della sua immagine da auto tranquilla, la vettura ceca si è dimostrata altamente efficace anche nel campionato WRC 2, dove la versione R5 ha fatto incetta di titoli. Per questo, in occasione del debutto della quarta generazione, più grande, tecnologica e aerodinamica, abbiamo deciso di ripercorrere la carriera della Fabia, dal 1999 a oggi, nella nostra galleria d'immagini. Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) Lanon è mai stata un modello acclamato come altre utilitarie, dalla Volkswagen Polo alle varie Opel Corsa e Renault Clio, ma gli oltre 4,5 milioni di esemplari prodotti costituiscono la prova di un ottimo riscontro da parte del il pubblico. E, a dispetto della sua immagine da auto tranquilla, la vetturasi è dimostrata altamente efficace anche nel campionato WRC 2, dove la versione R5 ha fatto incetta di titoli. Per questo, in occasione del debutto della quarta generazione, più grande, tecnologica e aerodinamica, abbiamo deciso di ripercorrere la carriera della, dal, nella nostra galleria d'immagini.

