SIPPS, martedì 25 maggio il rinnovo dei vertici. Giuseppe Di Mauro: "Parole d'ordine generosità e coraggio". Il prossimo 25 maggio, in parallelo alle elezioni per il rinnovo dei vertici della Società Italiana di Pediatria (SIP), si svolgeranno quelle della SIPPS, Società di Pediatria Preventiva e Sociale. Una Società che negli anni è diventata garanzia di impegno e generosità, con un filo conduttore che si può riassumere in 7 parole d'ordine: unità, generosità, coraggio, collaborazione, competenza, professionalità ed elasticità.La SIPPS, tenendo fede al suo mandato di Società scientifica, raccoglie evidenze e pubblica numerosi documenti in aiuto di professionisti e famiglie. In questo lavoro opera spesso in collaborazione con altre società scientifiche, sigle sindacali e associazioni dell'area pediatrica e non. "Abbiamo collaborato con 27 società ...

