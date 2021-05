Sinovac, Bassetti: “Dati su efficacia non straordinari” (Di martedì 4 maggio 2021) Il vaccino cinese contro il Covid di Sinovac “è una ulteriore possibilità” nella lotta al virus “ma i Dati di efficacia non mi sembrano straordinari. Vedremo cosa deciderà l’Ema. Al momento mi interessa più Curevac e gli altri vaccini occidentali”. Questo vaccino cinese è stato usato molto negli Emirati e nei paesi mediorientali, è un’arma in più. Vediamo se Ema darà l’ok e lo metterà a disposizione in Europa”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta l’avvio dell’iter di valutazione da parte dell’Ema del vaccino sviluppato da Sinovac Life Sciences Co. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Il vaccino cinese contro il Covid di“è una ulteriore possibilità” nella lotta al virus “ma idinon mi sembrano. Vedremo cosa deciderà l’Ema. Al momento mi interessa più Curevac e gli altri vaccini occidentali”. Questo vaccino cinese è stato usato molto negli Emirati e nei paesi mediorientali, è un’arma in più. Vediamo se Ema darà l’ok e lo metterà a disposizione in Europa”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commenta l’avvio dell’iter di valutazione da parte dell’Ema del vaccino sviluppato daLife Sciences Co. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha ...

