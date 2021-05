Simpson e Star Wars | il nuovo corto a tema su Disney Plus

(Di martedì 4 maggio 2021) In occasione del 4 maggio, ovvero la giornata di, su(abbonati QUI) sono arrivati nuovi contenuti a. Tra questi c’è undeiispirato a: Maggiein il risveglio della forza dopo il riposino. “Che la forza sia con te”, che in lingua originale diventa “May the force be with you”. Si tratta di una delle frasi più famose dell’universo di. Il motivo per cui il 4 maggio è la giornata dedicata a Guerre Stellari riguarda proprio questa frase e il gioco di parole che si va a creare con la data. “May the fourth” ovvero “quattro maggio” risulta molto simile alla catch phrase del film. Il ...

Il nuovo cortometraggio è intitolato Maggie Simpson in The Force Awakens From Its Nap (" Maggie Simpson in Il Risveglio della Forza dal pisolino ") e sarà presentato in ... Debutta con una premiere il 4 maggio alle ore 9:00 sul Canale Star Wars di Disney +. In occasione del 4 maggio anche conosciuto come Star Wars Day, su Disney+ debuttano la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch ...