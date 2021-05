Simona Ventura ricorda la tragedia: “Non sarà mai una data normale” -FOTO (Di martedì 4 maggio 2021) La showgirl Simona Ventura, attraverso il suo profilo Instagram, decide di ricordare una tragedia di alcuni anni fa: “Non sarà mai una data normale” Dopo un periodo alla guida di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 maggio 2021) La showgirl, attraverso il suo profilo Instagram, decide dire unadi alcuni anni fa: “Nonmai una” Dopo un periodo alla guida di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Manu61318556 : @CDsire @_imNoemiee ma fare l'isola non esclude il fare l attore ... ma che ragionamenti del cazz*fate?? allora pre… - marysole77 : @ninetiesbish @contechristino Ma scusate,solo io mi ricordo Simona Ventura da sola a farsi un mazzo cosi, a pescare… - PrimoIlPrimo : Emozionante l’eco del ritardo della voce di Ilary in Honduras che sembra la voce di Simona Ventura. #isola - laura_difelice : @Soleluna790210 Io sono ancora rimasta a Simona Ventura! - Gisine4 : @itsmausbearhere Urlalo per favore, si sono tutti montati la testa che Ilary è brava, Ilary è divertente, se non er… -