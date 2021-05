Simon, tripla irreale! Efes alle Final Four (Di martedì 4 maggio 2021) L'ex Olimpia Milano infila il tiro che elimina il Real Madrid e decide una tiratissima gara 5 a favore dell'Anadolu Efes. Singleton con 26 punti è fondamentale lungo i 40 minuti per i turchi, ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 4 maggio 2021) L'ex Olimpia Milano infila il tiro che elimina il Real Madrid e decide una tiratissima gara 5 a favore dell'Anadolu. Singleton con 26 punti è fondamentale lungo i 40 minuti per i turchi, ...

SportandoIT : Kruno Simon è un killer, nel finale realizza una tripla fondamentale per il successo dell’Efes - ricardorubio44 : Oggi ho visto solo l'ultimo quarto ma che serie fantastica Efes-Real Madrid. Fatico a capire come sia entrata la tr… - RikBon77 : Kruno Simon non ha toccato palla per 20 minuti... TRIPLA del +3......... quanto ci manchi!!! #Eurolegatipo - parallelecinico : La tripla che ha messo Kruno Simon vale 3/4 di Final Four. #EurolegaTipo - MatteoPuzzuoli : Okay qui la disattenzione di Micic (oggi dal male al malissimo) ma Abalde ha “meritato” di segnare la tripla del so… -