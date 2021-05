Silvia Sardone: la leghista che si scatta un selfie alla festa dello scudetto dell’Inter: “Ma ero lì per fare shopping” (Di martedì 4 maggio 2021) L’europarlamentare della Lega Silvia Sardone domenica ha avuto la bella idea di scattarsi un selfie alla festa dello scudetto dell’Inter. “Siamo noi, siamo noi i campioni dell’Italia siamo noi!!! Una gioia incredibile, una grande soddisfazione per il popolo nerazzurro! #AMALA”, ha scritto su Facebook. Forse non aspettandosi che il giorno dopo sarebbe stata additata. Visto che tutti gli esperti hanno detto che la festa sarebbe stata veicolo di contagio. Per questo oggi, intervistata dalla Stampa, ha fatto sapere che era lì per altri motivi. “Ero alla Rinascente perché dovevo comperare un vestito per ché a luglio sono stata invitata a un matrimonio. A un certo punto mi sono arrivati i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) L’europarlamentare della Legadomenica ha avuto la bella idea dirsi un. “Siamo noi, siamo noi i campioni dell’Italia siamo noi!!! Una gioia incredibile, una grande soddisfazione per il popolo nerazzurro! #AMALA”, ha scritto su Facebook. Forse non aspettandosi che il giorno dopo sarebbe stata additata. Visto che tutti gli esperti hanno detto che lasarebbe stata veicolo di contagio. Per questo oggi, intervistata dStampa, ha fatto sapere che era lì per altri motivi. “EroRinascente perché dovevo comperare un vestito per ché a luglio sono stata invitata a un matrimonio. A un certo punto mi sono arrivati i ...

LegaSalvini : Silvia #Sardone: “Mi sarebbe piaciuto che Fedez avesse parlato delle condizioni dei lavoratori di Amazon, di cui è… - alice_561 : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… - AnnaSaler : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… - franceschoe : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: Salvini attacca Sala per la festa degli interisti, ma in piazza c’era anche la leghista Sardone La consigliera comunale… -