Silk-Faw | ecco l’alleanza Cina-Usa che elettrizzerà la motor valley italiana

(Di martedì 4 maggio 2021) 1 miliardo di euro di investimenti e oltre mille posti di lavoro: tutti gli annunci della joint venture sino-americana-Faw a Reggio Emilia per le auto elettriche, nel cuore dellaI cinesi di Faw, in joint venture con gli americani diEV, costruiranno una fabbrica per la produzione della supercar elettrica nell’area di Gavassa, a nord di Reggio Emilia. Previsti oltre 1 miliardo di euro di investimenti per la realizzazione, anche, di un centro di ricerca e sviluppo. Tutti i dettagli. FAW ESCELGONO REGGIO EMILIAEV, società americana di ingegneria e design automotive, e FAW, uno dei maggiori produttori automobilistici cinesi, a tre mesi dall’annuncio della joint venture, hanno individuato nella zona a nord est di Reggio Emilia, a Gavassa, l’area ...