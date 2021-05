Sicurezza sul lavoro | l' Amministrazione accanto ai sindacati per chiedere più attenzione dalle istituzioni nazionali

chiaragribaudo : Ragazza di 23 anni uccisa dal macchinario tessile su cui lavorava. Lascia una bambina piccola. Alla famiglia va tut… - EnricoLetta : La morte di #luanadorazio è una notizia straziante. Che lascia sgomenti. La #sicurezza sul #lavoro deve essere l’im… - itinagli : La tragedia di #Luana, giovane madre e lavoratrice uccisa da un macchinario tessile a #Montemurlo, è semplicemente… - 60_cla : RT @Anpinazionale: 'Dopo quello del 25 aprile, il nostro fiore oggi è per Luana. Morta sul lavoro. Morta perché non c'era sicurezza, perché… - AdamoLoi : RT @EnricoLetta: La morte di #luanadorazio è una notizia straziante. Che lascia sgomenti. La #sicurezza sul #lavoro deve essere l’impegno q… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza sul

A seguito di una rigorosa valutazione scientifica da parte dell'Agenzia europea per laalimentare, questa è la prima vera autorizzazione a immettere gli insetti come nuovi alimenti...Mi auguro che a queste parole seguano i fatti: un impegno fortetema dellalavoro, cosa che Prato chiede da anni e che finoea non ha avuto riscontro. Lo ribadiamo ancora una volta, ...ALESSANDRIA. «È devastante pensare come dopo qualche segnale di ripresa per il nostro settore non stia portando con sé speranza per il futuro e per l’occupazione ma stia portando invece sola una dramm ...Prima mettere in sicurezza gli over 60. Poi priorità per i lavoratori dei supermercati e autisti dei mezzi pubblici ...