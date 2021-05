(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Edinsona furia di gol ha battuto record su record nella sua carriera.riporta Kickest, l’attaccante uruguaiano è il giocatore che ha segnato più volte 3 o più reti in una sola partita del campionato italiano. Ilè il re degli Hat-Trick. L’attaccante uruguaiano precede Mauro Icardi e Dries Mertens 6, ma il dato che impressiona sono gli avversari contro cuisi è scatenato, segnando tre volte. Da alcuni dati sulle ultime 10 stagioni di Serie A si può dedurre cheè l’unico giocatore della storia delle Serie A ad aver segnato unaalle ‘big’ d’Italia Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio. Nessun altro calciatore è riuscito in passato a timbrare il cartellino con tale cinismo in sfide di questo ...

anteprima24 : ** Si scrive #Cavani, si legge tripletta: nessuno come il 'Matador' nell'ultimo decennio ** -

Ultime Notizie dalla rete : scrive Cavani

anteprima24.it

Roy Nemer, giornalista argentino,su Twitter: "Lavezzi giocherà la sua gara d'addio a Napoli nel prossimo autunno. Si vocifera che tra gli invitati ci saranno: Messi,, Aguero, Di Maria, ...... invece di farsi condizionare dalle cose scontate - i gol, gli assist -dell'urgenza. L'... E Solskjaer:non ha mai fatto niente di superfluo, in campo. Produce l'indispensabile, per se e ...Come riporta Kickest, l'attaccante uruguaiano è il giocatore che ha segnato più volte 3 o più goal in una sola partita del campionato italiano ...Alcuni lo davano per finito, ma era solo un'illusione: il Matador ha devastato la Roma con la sua essenzialità. Ricordandoci quanto l'amavamo ...