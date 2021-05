Si ferma Koulibaly | infortunio muscolare al polpaccio

napolista : Il Napoli l’ha reso noto in un comunicato ufficiale. Salterà sicuramente la partita con lo Spezia e probabilmente a… -

Ultime Notizie dalla rete : ferma Koulibaly

ilnapolista

Il Napoli sembra in debito d'ossigeno, in piùha dei problemi e resta in campo a fatica, anche perché gli slot per i cambi sono esauriti. Il finale è tutto di marca rossoblu. Meret dice di ...85' Crampi per, gioco momentaneamente fermo. 84' È cresciuto il Cagliari negli ultimi ... 58' Nainggolanfallosamente la corsa di Zielinski. Calcio di punizione in favore del ...Due degli uomini chiave del Napoli, Fabian Ruiz e Koulibaly, in caso di mancato raggiungimento del quarto posto potrebbero finire sul mercato.L'estate del Napoli si preannuncia movimentata. Il futuro di alcuni giocatori è in bilico ( Koulibaly e Ruiz), altri sono certi di partire (Maksimovic e ...