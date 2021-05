Si fa male lungo lo stradello di Mezzavalle, donna di 60 anni portata al pronto soccorso (Di martedì 4 maggio 2021) ANCONA - Intervento della Croce Gialla di Ancona oggi all'ora di pranzo lungo lo stradello di Mezzavalle dove una donna di 60 anni è stata soccorsa dopo un infortunio all'inizio del sentiero all'... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 maggio 2021) ANCONA - Intervento della Croce Gialla di Ancona oggi all'ora di pranzolodidove unadi 60è stata soccorsa dopo un infortunio all'inizio del sentiero all'...

