Si cambia ancora idea su AstraZeneca: per non sprecare il vaccino Figliuolo vuole usarlo anche per gli under 60 (Di martedì 4 maggio 2021) Le sorti della campagna vaccinale in Italia dipendono da AstraZeneca. E il generale Figliuolo sembra essere pronto a superare i consigli dell’Agenzia italiana delFarmaco (Aifa) che, dopo lo stop di tre giorni in Europain seguito a una serie di reazioni avverse sospette, pur non mettendo paletti anagrafici l’ha raccomandato in via preferenziale alle persone con più di 60 anni. A confermare questa versione è il professor Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e da oggi nuovo consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid. “Oltre” le indicazioni Aifa Partiamo dai numeri: da aprile a giugno prossimo nel nostro Paese ci saranno 32 milioni di dosi Pfizer e 10 milioni di AstraZeneca. Se si vuole arrivare all’obiettivo del 60 per cento degli italiani vaccinati entro luglio, sbloccare AstraZeneca è ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) Le sorti della campagna vaccinale in Italia dipendono da. E il generalesembra essere pronto a superare i consigli dell’Agenzia italiana delFarmaco (Aifa) che, dopo lo stop di tre giorni in Europain seguito a una serie di reazioni avverse sospette, pur non mettendo paletti anagrafici l’ha raccomandato in via preferenziale alle persone con più di 60 anni. A confermare questa versione è il professor Guido Rasi, ex direttore dell’Ema e da oggi nuovo consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid. “Oltre” le indicazioni Aifa Partiamo dai numeri: da aprile a giugno prossimo nel nostro Paese ci saranno 32 milioni di dosi Pfizer e 10 milioni di. Se siarrivare all’obiettivo del 60 per cento degli italiani vaccinati entro luglio, sbloccareè ...

Iliveofmydreams : RT @hihereischiara: 13) REGINA MILLS. Il personaggio meglio scritto. Quando passa dalla parte degli eroi non diventa un agnellino ma anzi è… - Angela07307198 : RT @LaStampa: Il lavoro che cambia, il 65% dei bambini a scuola farà un lavoro che ancora non esiste - tecnoandroidit : Telegram: un nuovo aggiornamento batte ancora WhatsApp, ecco cosa cambia - Per più motivi gli utenti stanno cominc… - LowingAir : @reportrai3 Sigfrido VAI AVANTI. E mostra ancora quello che fece con Alitalia/Ethiad! Te lo ricordi? 'Finalmente de… - AngLab14 : @_amala1908_ @gabriele_penati @ZZiliani E cosa cambia se sono 2 partite diverse ??? Ancora peggio...Conte e il Pass… -