Serie B, Pisa-Venezia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) La trentaseiesima giornata di Serie B ha in programma alle 14 all’Arena Garibaldi un match interessante: Pisa–Venezia. La sfida può essere decisiva in chiave playoff, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Il Pisa non smette di credere ai playoff e nonostante sia ancora lontano cinque punti dal Chievo ottavo, con qualche successo nelle ultime giornate potrebbe ancora sperare in un miracolo. Le ultime sei uscite hanno però mostrato un netto calo dei ragazzi di D’Angelo, con quattro sconfitte, un pari e una sola vittoria. Il Venezia è invece saldamente tra le squadre che si giocheranno uno spareggio per la Serie A e ora gioca con l’obiettivo di scalare la classifica. La quinta posizione potrebbe essere migliorata da Zanetti per ottenere un piazzamento migliore in vista dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La trentaseiesima giornata diB ha in programma alle 14 all’Arena Garibaldi un match interessante:. La sfida può essere decisiva in chiave playoff, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Ilnon smette di credere ai playoff e nonostante sia ancora lontano cinque punti dal Chievo ottavo, con qualche successo nelle ultime giornate potrebbe ancora sperare in un miracolo. Le ultime sei uscite hanno però mostrato un netto calo dei ragazzi di D’Angelo, con quattro sconfitte, un pari e una sola vittoria. Ilè invece saldamente tra le squadre che si giocheranno uno spareggio per laA e ora gioca con l’obiettivo di scalare la classifica. La quinta posizione potrebbe essere migliorata da Zanetti per ottenere un piazzamento migliore in vista dei ...

