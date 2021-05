Serie B, Pescara-Reggiana: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) Il Pescara per rimandare la certezza delle retrocessione in Serie B. La Reggiana per tenere accesa la fiammella salvezza e lo svolgimento dei playout insieme al Cosenza. È una partita della disperazione quella che mette di fronte due formazioni che, nel corso della stagione, non sono riuscite a dare un colpo di coda determinante alle prestazioni negative di questo campionato. Gli abruzzesi sentono, ormai, il freddo abbraccio della Serie C; gli emiliani tentano di sfuggire alla medesima sorte: ecco le ultime da Pescara-Reggiana con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Novanta minuti (quasi) apocalittici. Sportivamente parlando. I padroni di casa del Pescara, dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Ilper rimandare la certezza delle retrocessione inB. Laper tenere accesa la fiammella salvezza e lo svolgimento dei playout insieme al Cosenza. È una partita della disperazione quella che mette di fronte dueche, nel corso della stagione, non sono riuscite a dare un colpo di coda determinante alle prestazioni negative di questo campionato. Gli abruzzesi sentono, ormai, il freddo abbraccio dellaC; gli emiliani tentano di sfuggire alla medesima sorte: ecco le ultime dacon le, ile latv. Novanta minuti (quasi) apocalittici. Sportivamente parlando. I padroni di casa del, dopo ...

