Serie B, Monza-Lecce: probabili formazioni, pronostico e diretta tv

La trentaseiesima giornata di Serie B ha in programma alle 14 al Brianteo un match interessante: Monza–Lecce. La sfida può essere decisiva in chiave promozione, con le due compagini pronte a darsi battaglia. È probabilmente la sfida più importante della giornata e probabilmente della stagione per entrambe le compagini. Monza e Lecce sono separate da soli tre punti, con i ragazzi di Corini secondi in classifica e i lombardi quarti. Il successo del Monza firmato Mario Balotelli nell'ultima giornata contro la Salernitana, un'altra contendente per il secondo posto, ha certificato la maturità dei padroni di casa. Un altro successo li proietterebbe infatti a credere sempre di più nella promozione diretta. Il Lecce, la squadra con il miglior attacco del campionato.

