Serie B, Empoli promosso in Serie A. Il Monza stende il Lecce (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo anno l' Empoli disputerà la Serie A . La Serie B ha emesso il secondo verdetto della stagione 2020/2021, poiché il primo era stato la retrocessione dell'Entella , arrivata nello scorso ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Il prossimo anno l'disputerà laA . LaB ha emesso il secondo verdetto della stagione 2020/2021, poiché il primo era stato la retrocessione dell'Entella , arrivata nello scorso ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli… - DAZN_IT : L'Empoli torna in Serie ?? dopo 2 anni ?? La festa promozione è già iniziata ?? #SerieBKT #DAZN - infoitsport : Empoli promosso in Serie A! La Salernitana vince ed è seconda - infoitsport : UFFICIALE L’Empoli torna in Serie A: decisiva la vittoria sul Cosenza - infoitsport : L'Empoli torna in Serie A dopo due anni: decisivo il 4-0 al Cosenza. L'Inter: 'BentornAti' -