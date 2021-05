Serie B, Empoli-Cosenza: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) La trentaseiesima giornata di Serie B ha in programma alle 14 all’Arena Garibaldi un match interessante: Empoli–Cosenza. La sfida può essere decisiva in chiave promozione e salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. L’Empoli è sempre più vicina al ritorno in Serie A. I ragazzi di Dionisi infatti, nonostante un pari e una sconfitta nelle ultime due uscite, con un successo troverebbero aritmeticamente la promozione. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo in caso di passi falsi da parte delle inseguitrici. Il Cosenza è invece in lotta per la salvezza e, dopo tre sconfitte consecutive, è tornato al successo battendo 3-0 il Pescara. I ragazzi di Occhiuzzi sono ancora in corsa, sebbene il destino sembri essere quello dei playout. Il Pordenone dista infatti ben sei punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La trentaseiesima giornata diB ha in programma alle 14 all’Arena Garibaldi un match interessante:. La sfida può essere decisiva in chiave promozione e salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. L’è sempre più vicina al ritorno inA. I ragazzi di Dionisi infatti, nonostante un pari e una sconfitta nelle ultime due uscite, con un successo troverebbero aritmeticamente la promozione. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo in caso di passi falsi da parte delle inseguitrici. Ilè invece in lotta per la salvezza e, dopo tre sconfitte consecutive, è tornato al successo battendo 3-0 il Pescara. I ragazzi di Occhiuzzi sono ancora in corsa, sebbene il destino sembri essere quello dei playout. Il Pordenone dista infatti ben sei punti ...

