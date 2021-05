Serie B | Cittadella-Virtus Entella | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Mancano 3 giornate alla fine dellaB.è una partita insignificante per gli ospiti (ormai retrocessi), ma fondamentale per i padroni di casa. I granata non sono ancora sicuri del posto nei playoff, e queste ultime gare saranno fondamentali. Ilvicino al traguardo playoff La buona stagione delsta giungendo al termine. Mancano tre giornate alla fine, e ancora non è detta l’ultima parola. Come nello scorso campionato, anche quest’anno i granata sono vicini ad un posto nei playoff, ma per assicurarselo devono mettere in tasca ancora qualche punto. Ora sono 4 i punti di vantaggio sull’ottava posizione. Con i risultati giusti, sarebbero sufficienti una vittoria ed un pareggio per mettere in cassaforte i playoff, ma i ragazzi di ...