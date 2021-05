Serie B | 36a giornata | l’Empoli fa poker | è Serie A Il Monza ferma il Lecce Risultati e classifica

(Di martedì 4 maggio 2021) Terminati i match del turno infrasettimanale diB, Empoli promosso inA.Si sono appena concluse le sfide del campionato cadetto, valevoli per la trentaseiesimadel campionato diB. In chiave promozione, vittoria importante dell'Empoli che fae conquista la matematica promozione inA nel match del "Castellani" contro il Cosenza, fermo in piena zona playout a+1 dalla zona retrocessione. Vittoria importante del, che nello scontro diretto per la promozione contro il, vince 1-0 contro i salentini - alla loro seconda sconfitta consecutiva - agguantando proprio i giallorossi al secondo posto ina quota 61 punti. ...

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Monza - Lecce , sfida valida per la 36a giornata di Serie B . Il Monza è imbattuto contro il Lecce da sei sfide di Serie B ; tuttavia, i brianzoli ne hanno pareggiate cinque nel parziale (1V), comprese le ultime due. Balotelli fuori, c'...SERIE B PUNTO PLAYOFF - Zona playoff sempre più incandescente, al termine della 36a giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...Altro pari per i grigiorossi che non riescono a vincere al Bentegodi contro i veronesi nello scontro playoff La Cremonese contro il Chievo Verona nel match valido per la 36a giornata di Serie B, Parto ...