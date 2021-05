Serie A, la top 11 della giornata 34: a Ronaldo non basta la doppietta (Di martedì 4 maggio 2021) Ronaldo, come in varie occasioni, ha salvato la Juventus nel momento del bisogno. La squadra di Pirlo fino all’80’ aveva avuto solo un’occasione con Mckennie. Cr7, con l’ausilio di De Paul, Scuffet e la sfortunata deviazione di Samir, ha ribaltato una partita che poteva essere devastante per la Juventus. È troppo poco tutto ciò per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021), come in varie occasioni, ha salvato la Juventus nel momento del bisogno. La squadra di Pirlo fino all’80’ aveva avuto solo un’occasione con Mckennie. Cr7, con l’ausilio di De Paul, Scuffet e la sfortunata deviazione di Samir, ha ribaltato una partita che poteva essere devastante per la Juventus. È troppo poco tutto ciò per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

sportli26181512 : Ronaldo, per i suoi standard una stagione flop, per noi un top: mai così pochi gol (34) dal...: Ronaldo, per i suoi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ronaldo: per i suoi standard una stagione flop, per noi un top: mai così pochi gol (34) dal... #juve #CR7 - cliexit_ : RT @cmdotcom: I top della #SerieA: #Montipò da big, #Palacio infinito, #Eriksen mago - zazoomblog : La Top 11 dei migliori calciatori della 34ª giornata di Serie A - #migliori #calciatori #della #giornata - cmdotcom : I top della #SerieA: #Montipò da big, #Palacio infinito, #Eriksen mago -