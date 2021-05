Serie A, Giudice Sportivo: nessuna multa per Paratici, 9 gli squalificati. Multati Faraoni e Gasperini (Di martedì 4 maggio 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo a conclusione della 34ª giornata della Serie A. Conclusa la 34^ giornata di Serie A, arriva il comunicato del Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato. Sono ben 9 i calciatori fermati, Gollini, Marlon, Hernani, Castillejo, Igor, Fares, Mancini, Nzola e Tameze. multati, invece, Faraoni (1.500 euro) e Gasperini (5.000 euro 'per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Sono arrivate le decisioni dela conclusione della 34ª giornata dellaA. Conclusa la 34^ giornata diA, arriva il comunicato delin vista del prossimo turno di campionato. Sono ben 9 i calciatori fermati, Gollini, Marlon, Hernani, Castillejo, Igor, Fares, Mancini, Nzola e Tameze.ti, invece,(1.500 euro) e(5.000 euro 'per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato; ...

