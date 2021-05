«Sei eccezionale» scrive la principessa al marito per il primo compleanno da papà. E condivide nuove foto del piccolo August (Di martedì 4 maggio 2021) X Auguri social, dedica d’amore e tre foto, due con il loro bambino nato il 9 febbraio: non potevano essere diversi gli auguri di buon compleanno di Eugenia di York al marito Jack Brooksbank. E, per l’occasione, la principessa ha condiviso su Instagram anche alcuni nuovi scatti del piccolo August. Eugenia di York, l’evoluzione di una principessa guarda le foto Leggi anche › Eugenia di York: ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) X Auguri social, dedica d’amore e tre, due con il loro bambino nato il 9 febbraio: non potevano essere diversi gli auguri di buondi Eugenia di York alJack Brooksbank. E, per l’occasione, laha condiviso su Instagram anche alcuni nuovi scatti del. Eugenia di York, l’evoluzione di unaguarda leLeggi anche › Eugenia di York: ...

AleZino2 : @VioBebe @mafronte Che Persona eccezionale che sei. ?? - FerrariStoria : @F1Daviderusso @CCokina12 Hai visto come guarda ripetutamente nello specchietto? Io credo che, pur considerando che… - BufaliF : @v4l3ria00 Non buttarti giu vai avanti sei eccezionale non piangere ti prego - tizzanini43 : @mywifeluna Buongiorno grazie sei eccezionale Luna - giuditt14369016 : @AdrianoSiro Che bello sia venuta da te e per quanto ti rechi dolore sei lei a te per sostenere il suo. Sei di Roma… -