Scuola: scontro social Azzolina-Marcucci, ex-ministra, 'tu campione continuità renziana' (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - scontro social tra la ex-ministra Lucia Azzolina e l'ex-capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. Tutto inizia da un tweet del senatore dem che si complimenta con l'attuale titolare dell'Istruzione, Valerio Bianchi. "Il ministro #Bianchi pone giustamente tema della stabilizzazione dei precari della Scuola. Giusto procedere verso la discontinuità dalla ministra precedente Azzolina #Scuola". Arriva la replica di Azzolina: "Caro 'inconsolabile' Andrea Marcucci la vera discontinuità sarebbe sentirti parlare di Scuola di qualità, di merito. Di giovani. Ma forse è chiedere troppo. Eppure di discontinuità dovresti ..."

