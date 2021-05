Scuola, ecco di nuovo le prove Invalsi. Ma quest’anno faccio il veggente! (Di martedì 4 maggio 2021) Ci risiamo. ecco di nuovo le prove Invalsi. Questa è la settimana clou per la Scuola primaria: mercoledì 5, giovedì 6 e poi ancora mercoledì 12 ai bambini delle elementari saranno “somministrati” (questo è il termine tecnico) i test. Come ogni anno, la presidente dell’Invalsi, Anna Maria Ajello, penserà: “Riecco il post di Corlazzoli contro le prove”. È vero: anche quest’anno sciopererò contro uno strumento che non serve assolutamente a nulla e che crea solo una concorrenza tra insegnanti e dirigenti scolastici. Probabilmente su un centinaio di maestri e maestre del mio istituto sarò l’unico a protestare (e qui ci sarebbe da chiedersi il perché: tutti convinti dello strumento Invalsi? Paura del preside? Oppure “Ma sì, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ci risiamo.dile. Questa è la settimana clou per laprimaria: mercoledì 5, giovedì 6 e poi ancora mercoledì 12 ai bambini delle elementari saranno “somministrati” (questo è il termine tecnico) i test. Come ogni anno, la presidente dell’, Anna Maria Ajello, penserà: “Riil post di Corlazzoli contro le”. È vero: anchesciopererò contro uno strumento che non serve assolutamente a nulla e che crea solo una concorrenza tra insegnanti e dirigenti scolastici. Probabilmente su un centinaio di maestri e maestre del mio istituto sarò l’unico a protestare (e qui ci sarebbe da chiedersi il perché: tutti convinti dello strumento? Paura del preside? Oppure “Ma sì, ...

