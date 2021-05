Scuola, Bianchi: “Tra 10 anni un milione e 400mila studenti in meno. Ma servono docenti: ragioniamo su stabilizzazione precari” (Di martedì 4 maggio 2021) Un milione e 400mila studenti in meno nei prossimi 10 anni. Secondo il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, nel prossimo decennio la Scuola italiana dovrà essere riformata prima di tutto in virtù di questi numeri. Perché a una diminuzione degli alunni non corrisponda a un calo anche dei docenti: “Abbiamo bisogno di prof per avere classi più piccole e aumentare il tempo Scuola. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot docenti-tot studenti. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà riconosciuto di più nel confronto contrattuale”, spiega il ministro nella sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Uninnei prossimi 10. Secondo il ministro dell’Istruzione Patrizio, nel prossimo decennio laitaliana dovrà essere riformata prima di tutto in virtù di questi numeri. Perché a una diminuzione degli alunni non corrisponda a un calo anche dei: “Abbiamo bisogno di prof per avere classi più piccole e aumentare il tempo. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot-tot. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà riconosciuto di più nel confronto contrattuale”, spiega il ministro nella sua ...

