Scuola, Bianchi: "Recuperare diseguaglianze e investire nell'istruzione, motore del Paese" (Di martedì 4 maggio 2021) "La pandemia ha esasperato i problemi, in particolare la dispersione. Dobbiamo iniziare fin dall'estate a fare un ponte verso l'anno prossimo usando fondi già in carico al ministero" ha affermato il ministro dell'istruzione. "Tra 10 anni ci saranno 1, 4 milioni di studenti in meno" ha poi ricordato Leggi su rainews (Di martedì 4 maggio 2021) "La pandemia ha esasperato i problemi, in particolare la dispersione. Dobbiamo iniziare fin dall'estate a fare un ponte verso l'anno prossimo usando fondi già in carico al ministero" ha affermato il ministro dell'. "Tra 10 anni ci saranno 1, 4 milioni di studenti in meno" ha poi ricordato

AnciDigitale : RT @giornalecomuni: #Scuola, Bianchi: prossima settimana 309 mln a enti locali per gestione piano 0-6 anni #PNRR - DZuco31 : RT @repubblica: Scuola, Bianchi: tra 10 anni un milione e 400mila studenti in meno. 'Ma abbiamo bisogno di più insegnanti' - tfabiani2 : RT @RaiNews: Scuola, 'La pandemia ha esasperato i problemi, in particolare la dispersione. Dobbiamo iniziare fin dall'estate a fare un pont… - giornalecomuni : #Scuola, Bianchi: prossima settimana 309 mln a enti locali per gestione piano 0-6 anni #PNRR… - d3em64 : RT @TecnicaScuola: Bianchi: abbiamo bisogno di più insegnanti per aumentare il tempo scuola -- -