Scuola, Bianchi: 'Ragioniamo sulla stabilizzazione dei precari' (Di martedì 4 maggio 2021) 'Su quasi 500mila posti comuni, abbiamo oltre 200mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata è trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con esperienze, titoli e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) 'Su quasi 500mila posti comuni, abbiamo oltre 200mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata è trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con esperienze, titoli e ...

AnciDigitale : RT @giornalecomuni: #Scuola, Bianchi: prossima settimana 309 mln a enti locali per gestione piano 0-6 anni #PNRR - DZuco31 : RT @repubblica: Scuola, Bianchi: tra 10 anni un milione e 400mila studenti in meno. 'Ma abbiamo bisogno di più insegnanti' - tfabiani2 : RT @RaiNews: Scuola, 'La pandemia ha esasperato i problemi, in particolare la dispersione. Dobbiamo iniziare fin dall'estate a fare un pont… - giornalecomuni : #Scuola, Bianchi: prossima settimana 309 mln a enti locali per gestione piano 0-6 anni #PNRR… - d3em64 : RT @TecnicaScuola: Bianchi: abbiamo bisogno di più insegnanti per aumentare il tempo scuola -- -