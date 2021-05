Scoppia già la guerra Inter-Milan: la frase di Lukaku (Di martedì 4 maggio 2021) "Il nostro dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi!", è questo il post social di Lukaku dopo la vittoria dello scudetto della sua Inter. Messaggio diretto a Ibrahimovic? Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) "Il nostro dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi!", è questo il post social didopo la vittoria dello scudetto della sua. Messaggio diretto a Ibrahimovic?

zazagab2 : @FDallapiccola @Nikolao28185737 En mument La parola coppia che scoppia l'ho già superata Trova un'altra trovata - striscia_rossa : Ddl Zan, bufera sulla Rai. Fedez denuncia una censura al suo intervento contro l'omofobia della Lega. E scoppia la… - hearmer04r_ : non si possono leggere ste cose di prima mattina, già mi scoppia la vena del collo - InSeedorf : A me già scoppia la testa per la partita di domenica...speriamo bene - Vally68522192 : @ruixemnas @Elisa03992242 @BarbagobboB @repubblica Prima chiedi aiuto poi punti il dito a chi protesta e cerca di f… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia già Ancora incertezze e regole difficili da osservare pesano su diversi settori: ristorazione, funzioni religiose e matrimoni ... osservando i protocolli di cui sopra, non avesse la capienza sufficiente e peraltro già fosse ... E se scoppia un temporale? Gli invitati cosa dovranno fare? Ritornarsene a casa e dire addio ad ogni ...

Antonio e la seconda stella per entrare nei magnifici 5 ... il salentino: cosa fa, resta, scappa, la tira per le lunghe? Qualcuno si è già portato avanti, e ... Gli scoppia fra le mani Evaristo Beccalossi dietro a Carlo Muraro e Alessandro Altobelli. Baresi, ...

Scoppia un rogo vicino all'Argentiera. L'incendio minaccia il museo minerario SardiniaPost ... osservando i protocolli di cui sopra, non avesse la capienza sufficiente e peraltrofosse ... E seun temporale? Gli invitati cosa dovranno fare? Ritornarsene a casa e dire addio ad ogni ...... il salentino: cosa fa, resta, scappa, la tira per le lunghe? Qualcuno si èportato avanti, e ... Glifra le mani Evaristo Beccalossi dietro a Carlo Muraro e Alessandro Altobelli. Baresi, ...