Sconcerti | «In una società silenziosa come la Roma | Mourinho può coprire tanti vuoti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 maggio 2021) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, è intervenuto a Stadio Aperto, su TMW Radio per commentare l’arrivo dialla. “Vorrei sottolineare che Friedkin sta dimostrando una dote americana,Saputo ed Elliott, cioè di saper fare scelte in silenzio. Commisso non è americano non a caso, è nato in Italia. La scelta è molto forte, importante e più che giusta direi corretta. In unauna personalitàquella dipuòe necessità. Poi c’è l’aspetto tecnico: non vincere dal 2017 non è poi troppo… Ci sonoche non vincono da cinquant’anni e allenatori in Serie A che non hanno mai vinto. Per me è una bella ...