Sbarchi a raffica a Lampedusa. Torna la rotta libica. Fratelli d’Italia: «Subito il blocco navale» (Di martedì 4 maggio 2021) Exploit di Sbarchi a Lampedusa nel fine settimana. In queste ore sono complessivamente 259 i migranti a bordo della nave quarantena Allegra, in rada davanti all’isola siciliana. Tra loro ci sarebbero anche quattro positivi, sistemati in ponti isolati dell’imbarcazione. Sulla più grande delle Pelagie, dove le cattive condizioni meteo hanno concesso una tregua negli Sbarchi, durante lo scorso fine settimana in poche ore sono giunti oltre 700 migranti. Un numero altissimo. Che ha messo a dura prova gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso di carrette del mare e barconi. Exploit di Sbarchi a Lampedusa A pieno ritmo anche la macchina dei trasferimenti attivata dalla Prefettura di Agrigento per svuotare l’hotspot di contrada ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Exploit dinel fine settimana. In queste ore sono complessivamente 259 i migranti a bordo della nave quarantena Allegra, in rada davanti all’isola siciliana. Tra loro ci sarebbero anche quattro positivi, sistemati in ponti isolati dell’imbarcazione. Sulla più grande delle Pelagie, dove le cattive condizioni meteo hanno concesso una tregua negli, durante lo scorso fine settimana in poche ore sono giunti oltre 700 migranti. Un numero altissimo. Che ha messo a dura prova gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso di carrette del mare e barconi. Exploit diA pieno ritmo anche la macchina dei trasferimenti attivata dalla Prefettura di Agrigento per svuotare l’hotspot di contrada ...

SSaponelli : Forse forse se evitiamo lo Ius soli e la Zan sarebbe positivo. Certo che gli sbarchi a raffica non sono una buona p… - NazzarenoMi : RT @gabrillasarti2: Logico, son tornati tutti, Renzi, Letta, Gentiloni , e Draghi a reggere la UE , ancora fermo inerme il popolo 'sovrano'… - gabrillasarti2 : Logico, son tornati tutti, Renzi, Letta, Gentiloni , e Draghi a reggere la UE , ancora fermo inerme il popolo 'sovr… - Scilla81757276 : RT @asso61: @Gianmar26145917 Fedez è manna dal cielo, una vera e propria arma di distrazione di massa! Tutto pur di non affrontare l'ennesi… - gettasofia : RT @asso61: @Gianmar26145917 Fedez è manna dal cielo, una vera e propria arma di distrazione di massa! Tutto pur di non affrontare l'ennesi… -