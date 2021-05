Sarri-Roma: il rispetto c’è sempre, anche per chiedere scusa (Di martedì 4 maggio 2021) Maurizio Sarri aspettava la Roma con l’entusiasmo di un ragazzino. Andiamo oltre con questa constatazione-ammissione: quando una cosa non si verifica, bisogna metterci la faccia e chiedere scusa, lo facciamo senza alcun tipo di problema. Le trattative di mercato si consumano alla firma, prima può anche essere aria fritta e capiamo. anche se Fali Ramadani – l’agente di Sarri – aveva un incontro fissato per venerdì prossimo, forse (senza forse) lui è stato il primo a essere spiazzato dalla decisione del club di andare fino in fondo alla trattativa sotterranea con Mourinho, annunciandolo. Depistaggio, ci può stare: non sarà la prima e neanche l’ultima volta. Ora, quelli che dicono “non ci risultava Sarri”, possono anche ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Maurizioaspettava lacon l’entusiasmo di un ragazzino. Andiamo oltre con questa constatazione-ammissione: quando una cosa non si verifica, bisogna metterci la faccia e, lo facciamo senza alcun tipo di problema. Le trattative di mercato si consumano alla firma, prima puòessere aria fritta e capiamo.se Fali Ramadani – l’agente di– aveva un incontro fissato per venerdì prossimo, forse (senza forse) lui è stato il primo a essere spiazzato dalla decisione del club di andare fino in fondo alla trattativa sotterranea con Mourinho, annunciandolo. Depistaggio, ci può stare: non sarà la prima e nel’ultima volta. Ora, quelli che dicono “non ci risultava”, possono...

