Sarri alla Roma per 3,5 milioni ma vuole un coinvolgimento totale (Di martedì 4 maggio 2021) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Sarri e la Roma. Trattativa che non può essere considerata chiusa. Tiago Pinto, supportato dai Friedkin, ha individuato in Sarri il profilo ideale per il piano di ristrutturazione che ha in mente la Roma; Sarri, da parte sua, è tentato dall’idea di rientrare in una metropoli italiana dopo l’anno sabbatico e gradisce il trasferimento nella capitale anche per la distanza relativa da casa. Nei prossimi giorni l’incontro con il procuratore, Fali Ramadani. Le cifre del contratto che avvicinano Sarri alla Roma sono inferiori rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi: lo stipendio su cui le parti stanno ragionando si aggira intorno ai 3,5 milioni più i bonus. Ma non è quello ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa trae la. Trattativa che non può essere considerata chiusa. Tiago Pinto, supportato dai Friedkin, ha individuato inil profilo ideale per il piano di ristrutturazione che ha in mente la, da parte sua, è tentato dall’idea di rientrare in una metropoli italiana dopo l’anno sabbatico e gradisce il trasferimento nella capitale anche per la distanza relativa da casa. Nei prossimi giorni l’incontro con il procuratore, Fali Ramadani. Le cifre del contratto che avvicinanosono inferiori rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi: lo stipendio su cui le parti stanno ragionando si aggira intorno ai 3,5più i bonus. Ma non è quello ...

