Sanità, al policlinico Federico II proseguono le Giornate Blu della Salute (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al policlinico Federico II, durante il mese di maggio, proseguono le Giornate Blu della Salute che prevedono l'apertura straordinaria di ambulatori dedicati alle persone con disabilità. Neuropsichiatria infantile, cardiologia, gastroenterologia, ginecologia, odontoiatria ed oculistica, queste le prestazioni ambulatoriali a cui i pazienti potranno accedere con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Accolti dalle equipe multispecialistiche della Federico II, i pazienti avranno accesso ai servizi nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Un progetto nato per favorire un'adeguata accoglienza, attenta alle esigenze dei pazienti con disabilità, un accesso agevole ai servizi ...

