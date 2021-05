San Pietro a Majella, restauro da 7 milioni finanziato dalla Regione. Presentato il progetto di fattbilità (Di martedì 4 maggio 2021) Il Conservatorio di Napoli si rifà il look: è stato Presentato il progetto di restauro che prevede lavori per sette milioni di euro. Su invito del neo presidente di San Pietro a Majella Luigi Carbone, il soprintendente Luigi La Rocca e l’architetto Anna Migliaccio hanno illustrato nella sala Rossini del Conservatorio il progetto di fattibilità predisposto dalla Soprintendenza di Napoli, i lavori saranno finanziati dalla Regione Campania. In una nota il Conservatorio sottolinea che “si tratta di un evento importante, che segna un clima di stretta collaborazione tra le tre Istituzioni e costituisce il primo passaggio per la realizzazione di un radicale, significativo intervento di restauro e recupero ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Il Conservatorio di Napoli si rifà il look: è statoildiche prevede lavori per settedi euro. Su invito del neo presidente di SanLuigi Carbone, il soprintendente Luigi La Rocca e l’architetto Anna Migliaccio hanno illustrato nella sala Rossini del Conservatorio ildi fattibilità predispostoSoprintendenza di Napoli, i lavori saranno finanziatiCampania. In una nota il Conservatorio sottolinea che “si tratta di un evento importante, che segna un clima di stretta collaborazione tra le tre Istituzioni e costituisce il primo passaggio per la realizzazione di un radicale, significativo intervento die recupero ...

vaticannews_it : #1maggio #PapaFrancesco recita il Rosario in San Pietro insieme ai fedeli per chiedere alla Vergine Maria la fine d… - ziamarti_ : @xuxastan Ti giuro,ero a San Pietro perché non avevo un cazzo da fare e mi sono seduta su una panchina non accorgen… - GiuseppeCrisaf1 : @POPOLOdiTWlTTER Domenica dalla finestra che si affaccia su piazza San Pietro si affaccerà #fedez - quartomiglio : San Pietro In Vincoli E Il Mosè Di Michelangelo - CasumiS : RT @crm1096: Basilica di San Pietro Vaticano -