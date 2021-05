Salvini “Pd ossessionato da Lega, ma siamo al Governo per restarci” (Di martedì 4 maggio 2021) “siamo leali con il Governo e otteniamo risultati, il Pd vuole fare a meno di noi, ma siamo qua per restare”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alle polemiche nella maggioranza. sfe/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “leali con ile otteniamo risultati, il Pd vuole fare a meno di noi, maqua per restare”. Lo dice il leader dellaMatteo, in merito alle polemiche nella maggioranza. sfe/trg su Il Corriere della Città.

LegaSalvini : MA QUESTO È OSSESSIONATO DA SALVINI??? COVID ITALIA, LETTA: 'DATE RETTA A ME E NON A SALVINI O CI GIOCHIAMO L'ESTAT… - LegaSalvini : 'LA FELPA OPEN ARMS? LA RIMETTEREI' OSSESSIONATO DA SALVINI, NON C'È ALTRA SPIEGAZIONE ????? - CorriereCitta : Salvini “Pd ossessionato da Lega, ma siamo al Governo per restarci” - Anna64912305 : @TgLa7 Ma non c'è ne uno di questi imbecilli che non sia ossessionato da Salvini? Possibile che non si rendano cont… - adolfo_coppola : @EnricoLetta @Fedez @LegaSalvini @matteosalvinimi Ma vai a cagare e tornate e a Parigi sei ossessionato da Salvini.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ossessionato Salvini ossessionato dalla legge Zan: 'Processa le idee' Secondo Salvini "la nostra proposta della Lega è legge di tre articoli che inasprisce le pene per chi discrimina in base all'orientamento sessuale, in base alla nazionalità, in base alla disabilità, ...

Alfieri: "Salvini ossessionato da Meloni, ma chi sostiene Draghi lo faccia con convinzione" Per questo chiediamo a Salvini di non vivere nell'ossessione della Meloni. Capisco che lo stia tallonando nei sondaggi. Ma dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme. Chi decide di appoggiare il governo ...

Salvini ossessionato dalla legge Zan: "Processa le idee" Globalist.it Salvini “Pd ossessionato da Lega, ma siamo al Governo per restarci” “Siamo leali con il Governo e otteniamo risultati, il Pd vuole fare a meno di noi, ma siamo qua per restare”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alle polemiche nella maggioranza. s ...

Salvini ossessionato dalla legge Zan: "Processa le idee" Una crociata contro chi subisce discriminazioni. Una crociata senza senso e pericolosa per i nostri figli. "Il ddl Zan "inserisce reato che processa le idee" e prevede "fino a sei anni per chi esprime ...

Secondo"la nostra proposta della Lega è legge di tre articoli che inasprisce le pene per chi discrimina in base all'orientamento sessuale, in base alla nazionalità, in base alla disabilità, ...Per questo chiediamo adi non vivere nell'ossessione della Meloni. Capisco che lo stia tallonando nei sondaggi. Ma dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme. Chi decide di appoggiare il governo ...“Siamo leali con il Governo e otteniamo risultati, il Pd vuole fare a meno di noi, ma siamo qua per restare”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alle polemiche nella maggioranza. s ...Una crociata contro chi subisce discriminazioni. Una crociata senza senso e pericolosa per i nostri figli. "Il ddl Zan "inserisce reato che processa le idee" e prevede "fino a sei anni per chi esprime ...