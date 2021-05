Salvini attacca Sala per la festa degli interisti, ma in piazza c’era anche la leghista Sardone (Di martedì 4 maggio 2021) Ricordate la scena di ‘Tre uomini e una gamba’ quando Aldo, nelle vesti di Ajeje Brazof, prova a giustificarsi davanti a un controllore sul tram dicendo: “Io neanche ci volevo salire, mi ci hanno tirato su con la forza”. Ecco, un qualcosa di simile è avvenuta a Milano, in pieno centro, domenica pomeriggio. Era il giorno della festa scudetto dei tifosi dell’Inter che hanno invaso piazza Duomo per celebrare la conquista del titolo. Una folla che ha provocato molte polemiche per via dell’emergenza sanitaria. Molti di loro, infatti, erano privi di mascherina e non hanno mantenuto il distanziamento sociale. Salvini ha attaccato Beppe Sala per non aver organizzato un evento per evitare assembramenti, ma tra le persone in piazza c’era anche ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ricordate la scena di ‘Tre uomini e una gamba’ quando Aldo, nelle vesti di Ajeje Brazof, prova a giustificarsi davanti a un controllore sul tram dicendo: “Io neci volevo salire, mi ci hanno tirato su con la forza”. Ecco, un qualcosa di simile è avvenuta a Milano, in pieno centro, domenica pomeriggio. Era il giorno dellascudetto dei tifosi dell’Inter che hanno invasoDuomo per celebrare la conquista del titolo. Una folla che ha provocato molte polemiche per via dell’emergenza sanitaria. Molti di loro, infatti, erano privi di mascherina e non hanno mantenuto il distanziamento sociale.hato Beppeper non aver organizzato un evento per evitare assembramenti, ma tra le persone in...

