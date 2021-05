Salerno Sistemi, agevolazioni per i titolari di imprese commerciali chiuse per Covid (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Salerno Sistemi SpA, d’intesa con il Comune di Salerno, al fine di sostenere i titolari di attività commerciali costretti alla chiusura in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha adottato alcune ulteriori misure atte ad attenuare le difficoltà economiche in cui versano le relative imprese. Pertanto, nel pieno rispetto delle Delibere Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ed in deroga alle previsioni del Regolamento di Utenza, è eccezionalmente stabilito che i titolari di attività commerciali che ricadono nella fattispecie sopra richiamata e che ne facciano richiesta possono accedere all’agevolazione di seguito riportata: rateizzazione degli importi dovuti per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSpA, d’intesa con il Comune di, al fine di sostenere idi attivitàcostretti alla chiusura in conseguenza dell’emergenza-19, ha adottato alcune ulteriori misure atte ad attenuare le difficoltà economiche in cui versano le relative. Pertanto, nel pieno rispetto delle Delibere Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ed in deroga alle previsioni del Regolamento di Utenza, è eccezionalmente stabilito che idi attivitàche ricadono nella fattispecie sopra richiamata e che ne facciano richiesta possono accedere all’agevolazione di seguito riportata: rateizzazione degli importi dovuti per ...

