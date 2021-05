Sala “Festa Inter? No strumentalizzazioni per racimolare qualche voto” (Di martedì 4 maggio 2021) “La situazione era prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza, sarebbe stato così ovunque”. A dirlo il sindaco di Milano, Beppe Sala, riguardo agli assembramenti di tifosi dell’Inter in piazza Duomo dopo la vittoria dello scudetto. fsc/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) “La situazione era prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza, sarebbe stato così ovunque”. A dirlo il sindaco di Milano, Beppe, riguardo agli assembramenti di tifosi dell’in piazza Duomo dopo la vittoria dello scudetto. fsc/trg su Il Corriere della Città.

