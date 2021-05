Ruini: «La Chiesa non ha il potere di benedire le unioni gay. Non sono conformi al disegno di Dio» (Di martedì 4 maggio 2021) La Chiesa non ha il potere di benedire le unioni gay. Lo dice chiaramente al Foglio, il cardinale Camillo Ruini a pochi giorni dalla benedizione pubblica di centinaia di coppie omosessuali in Germania. Nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile. E papa Francesco si sia espresso in modo inequivocabile. Ruini: la Chiesa non può benedire le coppie gay “Stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo”, commenta il vicario di Roma. “Soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Come dimostra la cosiddetta ‘Assemblea sinodale tedesca’ che ha indicato chiaramente i propri obiettivi. Non solo la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Ma anche il sacerdozio alle donne, l’abolizione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Lanon ha ildilegay. Lo dice chiaramente al Foglio, il cardinale Camilloa pochi giorni dalla benedizione pubblica di centinaia di coppie omosessuali in Germania. Nonostante a marzo la congregazione per la Dottrina della fede abbia stabilito che non è ammissibile. E papa Francesco si sia espresso in modo inequivocabile.: lanon puòle coppie gay “Stanno venendo al pettine dei nodi che purtroppo esistono da tempo”, commenta il vicario di Roma. “Soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Come dimostra la cosiddetta ‘Assemblea sinodale tedesca’ che ha indicato chiaramente i propri obiettivi. Non solo la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Ma anche il sacerdozio alle donne, l’abolizione ...

