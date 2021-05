Rugby | TOP10 2021 | Colorno-Rovigo a Clara Munarini | cancellata Colorno-Fiamme Oro

(Di martedì 4 maggio 2021) Ildi, massimo campionato italiano, ha già determinato le quattro partecipanti alle semifinali Scudetto, ovvero Petrarca Padova,, Valoe Calvisano, inoltre si sa già che il Petrarca Padova, che aveva già conquistato aritmeticamente la prima posizione, incrocerà in semifinale il Valo, relegato definitivamente in quarta piazza. Il, per chiudere al secondo posto, avendo gli scontri diretti a favore, deve marcare almeno due punti nel prossimo recupero per scavalcare il Calvisano: sabato 8 maggio alle ore 18.00 si giocherà, match che determinerà chi tra Calvisano egiocherà in casa il ritorno delle semifinali. Ad arbitrare sarà...

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della Fir, ha designato Clara Munarini per dirigere il recupero della diciassettesima giornata del Campionato Italiano Peroni Top10 tra HBS Colorno e Femi - CZ Rovigo, che si disputerà sabato 8 maggio alle ore 18 al 'Gino Maini' di Colorno. L'incontro sarà determinante per la finalizzazione della griglia delle semifinali per lo Scudetto e Fiamme Oro, riprogrammato per sabato 15 maggio, è stato cancellato con delibera presidenziale poiché ininfluente ai fini della classifica finale della stagione regolare del Peroni Top10 2020/2021.