Rsa, entro la fine di maggio torneranno possibili le visite tra ricoverati e parenti. Sileri: «L’80% degli ospiti è stato vaccinato» (Di martedì 4 maggio 2021) Non sembra lontano il via libera alle visite nelle Rsa da parte dei parenti dei ricoverati. Il via libera potrebbe essere inserito già nel prossimo decreto Aperture, così come hanno annunciato i sottosegretari alla Salute Pierpaolo Sileri e Andrea Costa. Dallo scorso 13 ottobre le strutture di tutta Italia sono chiuse al pubblico, più precisamente dall’entrata in vigore del Dpcm legato alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. «L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza – diceva il testo – è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». Ora, per effetto della campagna vaccinale, le relazioni tra parenti e ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Non sembra lontano il via libera allenelle Rsa da parte deidei. Il via libera potrebbe essere inserito già nel prossimo decreto Aperture, così come hanno annunciato i sottosegretari alla Salute Pierpaoloe Andrea Costa. Dallo scorso 13 ottobre le strutture di tutta Italia sono chiuse al pubblico, più precisamente dall’entrata in vigore del Dpcm legato alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. «L’accesso die visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza – diceva il testo – è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a preveniretrasmissioni di infezione». Ora, per effetto della campagna vaccinale, le relazioni trae ...

