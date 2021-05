Rsa | Costa annuncia le nuove regole | Maggio è il mese delle riaperture delle visite ai parenti | a giorni l' emendamento sarà pronto

(Di martedì 4 maggio 2021) Il sottosegretario alla Salute assicura: "Si farà chiarezza con condizioni identiche, omogenee e certe per tutte le strutture". I comitati Orsan e #Rsa Aperte: "Scegliamo la data simbolo del 9come giorno per la "liberazione" degli incontri in presenza"

Ultime Notizie dalla rete : Rsa Costa

la Repubblica

I nostri anziani hanno bisogno di vedere i propri cari e viceversa', ha aggiunto. Ad ora il 94,4% degli ospiti delleha ricevuto la prima dose di vaccino e l'80% la seconda dose , compreso ......governo si sta muovendo per fornire le direttive generali per la riapertura alle visite delle... a dirlo il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea, su Rai Radio1 durante il programma 'In ...Il sottosegretario alla Salute: «Detteremo regole precise e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale». Primi risultati positivi dei vaccini tra ospiti e personale delle strutture ...StampaRsa, Costa annuncia le nuove regole: “Maggio è il mese delle riaperture delle visite ai parenti, a giorni l’emendamento sarà pronto”. Il sottosegretario alla Salute – come titola il sito web rep ...