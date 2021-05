Rovaniemi | incantesimo lappone tra mille emozioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Oltre il Circolo Polare Artico, il limite che divide il nostro mondo da quello del sole di mezzanotte e del Kaamos (le notti perenni), la Lapponia evoca nella mente di tutti la magia di una terra incantata, dove il cielo è illuminato dalle danze iridescenti delle aurore boreali, la neve riempie di tranquillità lo sguardo e tutto è fatto di ghiaccio. Molti infatti considerano l’Artico come il confine della fretta e dello stress, che magicamente si dissolve a nord della linea di demarcazione, forse rarefatto dalla tranquillità delle immense distese di neve. E la neve in Lapponia di certo non manca, tanto che da queste parti esistono dozzine di nomi per specificarne i differenti tipi: loska, räntä, hanki, pyry e puuteri sono solo alcuni di questi. Gli inverni qui sono un mare di calma apparente, e trascorrervi qualche giorno significa calarsi in un altro mondo, fatto di sconfinati ...