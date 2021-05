Rossi - Yamaha | correzioni in corso Test a Jerez | Vinales è un jet

daru78 : - infoitsport : MotoGP, Valentino Rossi: 'Timidi sorrisi, la Yamaha ha fatto qualche modifica. Ora va meglio' - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Rossi: 'Ieri il morale era basso, oggi dei timidi sorrisi nel box': 'Abbiamo lavorato bene e Yamaha ha portato delle novit… - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Valentino Rossi vede la luce. 'Va meglio con le modifiche della Yamaha' - Papah_Abi : RT @gponedotcom: Rossi: 'Ieri il morale era basso, oggi dei timidi sorrisi nel box': 'Abbiamo lavorato bene e Yamaha ha portato delle novit… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Yamaha

Valentino e laprovano a rialzarsi. E così la giornata di test ufficiali, ieri a Jerez, è stata preziosa per riaccendere l'entusiamo di. "ha portato piccoli aggiustamenti tecnici " sono sue parole ". Non cose enormi, è vero, ma ho rivisto qualche sorriso e spero in miglioramenti immediati". Magari anche minimi, certo, ma ...L'appuntamento di Le Mans Dai canali social dellaa quelli del pilota: in serata Quartararo pubblica un post in cui appare sorridente al fianco di. Scherzando con il soprannome di ...Valentino e la Yamaha provano a rialzarsi. E così la giornata di test ufficiali, ieri a Jerez, è stata preziosa per riaccendere (parzialmente) l’entusiamo di Rossi. "Yamaha ha portato piccoli aggiusta ...Altro GP difficile per il Dottore, nemmeno in grado di centrare la zona punti a Jerez. Ecco le sue parole al termine della gara ...