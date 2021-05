Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher (Di martedì 4 maggio 2021) . Sì, l’ingegnere britannico è contento del percorso che Schumacher junior sta facendo in Formula Uno. Al Gran Premio del Portogallo, il pilota Haas si è classificato 17esimo. Nel circuito di Barcellona cercherà di classificarsi in una posizione migliore. Mick Schumacher è ottimista verso il futuro Perché Ross Brawn riconosce il potenziale di Schumacher? Ross Brawn è uno degli ingegneri che ha condiviso le gioie e i successi di buona parte della carriera di Michael Schumacher. Ora il professionista sta osservando il percorso di Mick Schumacher, figlio del grande campione, che ha esordito quest’anno in Formula Uno con la scuderia Haas. Le prestazioni del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) . Sì, l’ingegnere britannico è contento del percorso chejunior sta facendo in Formula Uno. Al Gran Premio del Portogallo, il pilota Haas si è classificato 17esimo. Nel circuito di Barcellona cercherà di classificarsi in una posizione migliore.è ottimista verso il futuro Perchéildiè uno degli ingegneri che ha condiviso le gioie e i successi di buona parte della carriera di Michael. Ora il professionista sta osservando il percorso di, figlio del grande campione, che ha esordito quest’anno in Formula Uno con la scuderia Haas. Le prestazioni del ...

autosprint : Ross Brawn, è un #Verstappen in assetto campionato - sowmyasofia : Ross Brawn: la gara Sprint potrebbe essere abolita - zazoomblog : Ross Brawn: la gara Sprint potrebbe essere abolita - #Brawn: #Sprint #potrebbe #essere - FerrariEssere : Ross Brawn ha detto che se la sprint race non funziona la tolgono da mezzo, Domenicali è tutto felice. Tu quoque Do… - ciccionocera00s : RT @antorendina: Ross Brawn ha detto che se la sprint race non funziona la tolgono da mezzo, Domenicali è tutto felice. Tu quoque Domenical… -

Ultime Notizie dalla rete : Ross Brawn Brawn - Schumacher: 'Mick ha dimostrato potenziale' - FormulaPassion.it Oggi però in pista c'è un altro Schumacher, il figlio Mick, e Ross Brawn ha parlato anche di lui nella consueta analisi post gara pubblicata sul sito ufficiale della F1. Il giovane pilota tedesco, ...

Seidl, la costante MCL35M è la forza McLaren Ross Brawn, è un Verstappen in assetto campionato "Se osserviamo la cosa da questa prospettiva, siamo riusciti a compiere un buon passo in avanti quanto a distacco nel tempo sul giro , ed è positivo. ...

Ross Brawn, è un Verstappen in assetto campionato Autosprint.it Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher. L'ingegnere ha espresso il proprio parere al termine del GP del Portogallo. Clicca qui!

Brawn-Schumacher: “Mick ha dimostrato potenziale” Ad un appassionato di Formula 1 di una certa età vedere accostati i cognomi Brawn e Schumacher può provocare un certo effetto-nostalgia. La carriera di Michael Schumacher infatti è stata scandita dal ...

Oggi però in pista c'è un altro Schumacher, il figlio Mick, eha parlato anche di lui nella consueta analisi post gara pubblicata sul sito ufficiale della F1. Il giovane pilota tedesco, ..., è un Verstappen in assetto campionato "Se osserviamo la cosa da questa prospettiva, siamo riusciti a compiere un buon passo in avanti quanto a distacco nel tempo sul giro , ed è positivo. ...Ross Brawn riconosce il potenziale di Mick Schumacher. L'ingegnere ha espresso il proprio parere al termine del GP del Portogallo. Clicca qui!Ad un appassionato di Formula 1 di una certa età vedere accostati i cognomi Brawn e Schumacher può provocare un certo effetto-nostalgia. La carriera di Michael Schumacher infatti è stata scandita dal ...