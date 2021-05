Rose Libri Musica Vino dal 7 maggio 2021 a Trieste (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo lo stop dovuto alla pandemia, compensato dall’uscita del volume dedicato ai primi dieci anni, torna in uno dei palchi più originali e suggestivi la rassegna Rose Libri Musica Vino, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi di Trieste e curata anche quest’anno da Patrizia Rigoni. Nata con lo scopo di valorizzare il Parco culturale di San Giovanni, luogo che un tempo ospitava l’ex ospedale psichiatrico provinciale e che ora è un bellissimo giardino a disposizione della Città, è ormai giunta alla X edizione, diventando negli anni un appuntamento consolidato, particolarmente atteso in un momento in cui la bellezza sembra essere uno dei farmaci più efficaci per curare gli effetti di una crisi tutt’altro che risolta. E non a caso cura sarà la ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo lo stop dovuto alla pandemia, compensato dall’uscita del volume dedicato ai primi dieci anni, torna in uno dei palchi più originali e suggestivi la rassegna, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall’Università degli Studi die curata anche quest’anno da Patrizia Rigoni. Nata con lo scopo di valorizzare il Parco culturale di San Giovanni, luogo che un tempo ospitava l’ex ospedale psichiatrico provinciale e che ora è un bellissimo giardino a disposizione della Città, è ormai giunta alla X edizione, diventando negli anni un appuntamento consolidato, particolarmente atteso in un momento in cui la bellezza sembra essere uno dei farmaci più efficaci per curare gli effetti di una crisi tutt’altro che risolta. E non a caso cura sarà la ...

